Beylikdüzü Belediye Başkanvekili Belirlendi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklanması, ilçede belirgin bir yönetim boşluğu oluşturdu. Belediye meclisi, 26 Mart 2025 tarihinde bir araya gelerek yeni başkanvekilini belirledi. CHP’li meclis üyesi Önder Serkan Çebi, 24 oy alarak geçici olarak bu göreve getirildi. Çalık’ın yargı sürecinin devam ettiği bu dönemde, Çebi’nin performansı dikkatle takip edilecek.

SORUŞTURMA SÜRECİ VE GÖZALTILAR

19 Mart tarihinde İstanbul büyükşehir ve ilçe belediyelerine yönelik ‘terör’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturmaları başlatıldı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere 106 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. İmamoğlu ve toplamda 90 kişi gözaltına alındı. İmamoğlu, ‘terör’ suçlamasıyla serbest bırakılırken, ‘yolsuzluk’tan tutuklandı. Çalık ise ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ ve ‘irtikap’ suçlarından yargıç tarafından kuvvetli suç şüphesi gerekçesiyle tutuklandı ve aynı gün görevinden uzaklaştırıldı.

ÖNDER SERKAN ÇEBİ KİMDİR?

1988 doğumlu Önder Serkan Çebi, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu ve avukat olarak kariyerine devam ediyor. Beylikdüzü’nde uzun süredir yaşayan Çebi, CHP’nin yerel teşkilatında bilinen bir isim. Adnan Kahveci Mahallesi’nde ikamet eden Çebi, aile ofisinde hukuk mesleğini icra etmekle birlikte şu an belediye yönetiminde yeni bir sorumluluk üstleniyor. Hukukçu kimliği ile dikkat çeken Çebi’nin, bu pozisyonda nasıl bir yönetim anlayışı sergileyeceği merak ediliyor.