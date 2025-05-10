Beylikdüzü’nde İki Metrobüs Çarpıştı

METROBÜS KAZASI ULAŞIMI AKSATTI

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde gerçekleşen metrobüs kazası, ulaşımda önemli aksamalara yol açtı. İki metrobüsün birbirine çarpması neticesinde meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, 2’si ağır olmak üzere toplamda 20 kişi yaralandı. Kazanın ardından acil durum ihbarı yapılarak olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

SEFERLER DURDU, TRAFİK YOĞUNLUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kazanın hemen ardından metrobüs seferlerinde aksamalar gözlemlendi. Bölgedeki artan trafik yoğunluğu nedeniyle alternatif güzergahların kullanılması öneriliyor. Yetkililer, yaşanan kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlatma kararı aldı. Kazaya karışan metrobüslerde hasar meydana geldiği, kırılan cam parçalarının yola saçıldığı gözlemlendi. Kaza sebebiyle Haramidere Sanayi Durağı yolcu alımına kapatılırken, seferler Söğütlüçeşme istikametinde kontrollü ve çift yönlü olarak gerçekleştiriliyor.