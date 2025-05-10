Beylikdüzü’nde İki Metrobüs Çarpıştı! 20 Yaralı Var

KAZA SONRASI METROBÜS SEFERLERİNDE AKSAMA YAŞANDI

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde gerçekleşen metrobüs kazası, ulaşımda ciddi aksamalara yol açtı. İki metrobüsün çarpışması sonucu yaşanan bu üzücü olayda, ilk belirlemelerle 1 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, 2’si ağır olmak üzere toplamda 20 kişi yaralandı. İhbar sonrası hemen olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları da devam ediyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Kaza sonrası metrobüs seferlerinde önemli aksaklıklar yaşandı. Bölgedeki trafik yoğunluğunun artması nedeniyle sürücülere alternatif güzergahlar öneriliyor. Yetkililer, kazayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı. Kazaya karışan metrobüslerde hasar olduğuna dair görüntüler geldi ve kırılan cam parçalarının çevrede yer aldığı gözlemlendi. Kaza sebebiyle Haramidere Sanayi Durağı, yolcu alımına kapatıldı. Seferler, Söğütlüçeşme yönünde kontrollü ve çift yönlü olarak sağlanıyor.