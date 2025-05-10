Beylikdüzü’nde Metrobüs Kazası, 1 Ölü

KAZA VE SONUÇLARI

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde gerçekleşen metrobüs kazası, ulaşımda aksamalara yol açtı. İki metrobüsün çarpışması nedeniyle ortaya çıkan kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirirken, 2’si ağır olmak üzere 20 kişi de yaralandı. Olayın ardından yapılan ihbarla birlikte, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, ekipler olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

SEFERLERDE AKSAMA VE TRAFİK YOĞUNLUĞU

Yaşanan kazanın sonrasında metrobüs seferlerinde aksama meydana geldi. Bölgedeki trafik yoğunluğu nedeniyle alternatif güzergahların kullanılması önerildi. Yetkililer, kazayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı. Kazaya karışan metrobüslerde hasar oluştuğu, kırılan cam parçalarının yere yayıldığı gözlemlendi. Bu kaza nedeniyle Haramidere Sanayi Durağı yolcu alımına kapatılırken, seferler Söğütlüçeşme istikametinde kontrollü ve çift yönlü olarak devam ediyor.