Beyni İkna Edip Felçlilere Yürümeyi Öğrettiler

ÜSTÜN TEKNOLOJİYLE İLETİŞİM KURULUYOR

Türk tıp uzmanları, felç nedeniyle uzuvlarla iletişimi kesen beyni yeniden ikna etmeyi başardı. Bu sayede, felçli hastalara yürümeyi ve el ile kol hareketlerini öğretip, onları eski yaşamlarına kavuşturuyorlar. NASA’nın geliştirdiği robot teknolojisi ile desteklenen bu yöntem, yalnızca yakın zamanda felç geçiren bireyler için değil, 10-15 yıldır felçli yaşayan kronik hastalar için de fayda sağlıyor. İstanbul’daki Taksim Acıbadem Hastanesi’nde, İnme ve Beyin Hasarı Rehabilitasyon Merkezi Neuroverse Clinic doktorları tarafında uygulanan bu yöntem, dünyada sınırlı sayıda hastanede kullanılıyor.

OMURİLİKLE BAĞLAR YENİDEN KURULUYOR

Doç. Dr. Mustafa Çorum, bu tedavi yöntemi hakkında şu bilgileri paylaştı: “Omurilik yaralanması, beyin ile yürümeyi sağlayan omurilik bölgesi arasındaki iletişimi keserek felce yol açar. Beynin büyük bölümlerindeki sinir hücreleri arasındaki iletişim, felçten sonra değişir. Beyin ile vücut arasındaki iletişimin kopması nedeniyle beyin, kolları ya da bacakları artık yok kabul eder. Uyguladığımız tedavi yönteminde, bireyin ayakta durmasını ve yürümesini sağlayan beyin ile omurilik arasındaki iletişimi yeniden sağladık. İlerleyen süreçte beyin, omurgadaki canlı sinirler üzerindeki kontrolü yeniden canlandırdı. Çeşitli aralıklarla yaptığımız nörolojik testlerde, hastaların kas kontrolünde ve dokunma duyusunda iyileşmeler gözlemledik.”

BİLİNDİK SINIRLAR AŞILIYOR

Felçli hastalara yürümeyi tekrar öğretmek amacıyla, üst düzey sanal gerçeklik destekli robotlar kullanılıyor. “Aslında ilk başta bir tür hayalet uzuv hissiyatı oluşturuyoruz,” diyen Çorum, “ardından beynin yeniden eğitilmesini sağlıyoruz. Çünkü bu hastaların hemen hemen hepsinde beyin, bacak ya da kol sahibi olma fikrini silmiş. Felçlisiniz, hareket etmiyorsunuz, bacaklar geri bildirim sinyalleri sağlamıyor. Sanal bir ortamda beyin-makine arayüzü kullanarak, bu kavramın beyinde yavaş yavaş yeniden ortaya çıktığını görebiliyoruz.” Beynin kolları ve bacakları kontrol edebilmesi için gösterdiği çabanın artması ve hasarlı omurgalarda kalan sinir bağlantılarının yeniden canlanması ile iyileşme süreci gerçekleşiyor.

YENİ BİR HAYATA ADIM ATILIYOR

Her hastaya özel olarak uygulanan kişiselleştirilmiş tedavi yöntemleri sayesinde, felçli bireylerin kas kontrolü artıyor, dokunma duyuları iyileşiyor ve nihayet ayakta durma, yürüme ve merdiven çıkma yetenekleri geri kazanılıyor. Tedaviye dirençli, 10-15 yıldır felçli kalan hastalarda dahi başarılı sonuçlar elde ediliyor. Yurtiçinden ve yurtdışından gelen birçok hasta, umut dolu yeni bir başlangıç yapmak üzere tedavi merkezinden ayrılıyor.