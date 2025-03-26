Beyoğlu Başkanının Adliyeye İfade İçin Gelişi

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, CHP İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne geldi. Savcılık katına ulaşan Güney’in ifadesinin alınacağı işlemler başlayacak.

CHP İSTANBUL İL KONGRESİ’NDE HİLE İDDİASI

Güney’in ifadesinin alınacağı soruşturma, 8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi’nde hile yapıldığı iddialarını kapsıyor. Savcılık, kongrenin adil yürütülmediği ve seçim yasasına aykırı hareket edildiği gerekçesiyle soruşturma başlatmış durumda. Güney, bu soruşturmada şüpheli konumda yer alıyor. İl kongresinde yapılan seçimde Özgür Çelik, Cemal Canpolat’a karşı galip gelerek il başkanlığı koltuğuna oturmuştu.

DELEGE PAZARLIĞI İDDİALARINA CEVAP VERDİ

İnan Güney’e ait olduğu öne sürülen ve seçimde delege pazarlığı yapıldığına dair bazı ses kayıtları sosyal medyada yer aldı. Güney, bu kaydın kendisine ait olmadığını belirtti. “İlgili kayıtta bana ait bir ses bulunmadığı gibi, böyle bir toplantıda da herhangi bir şekilde yer almadım. Buna rağmen, bir merkezden organize şekilde yapıldığı belli olan paylaşımlarda kullanılan ifadeler şahsımın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek niteliktedir.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

İNAN GÜNEY’İN HAYATI

İnan Güney, 31 Mart 2024’te yapılan yerel seçimlerde Beyoğlu Belediye Başkanı unvanına sahip olmuştu. Bu seçimle birlikte Beyoğlu, 26 yıl aradan sonra CHP’li bir belediye başkanlığına geçmiş oldu. 1977 yılında Sivas’ta dünyaya gelen Güney, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun olduktan sonra Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde eğitim aldı. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi’nde Yerel Yönetimler alanında tamamlayan Güney, “Türkiye’de Büyükşehir Yönetimi: İstanbul Örneğinde Siyasal Temsil, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” adlı tez üzerinde çalıştı. 2019-2024 döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyeliği yapan Güney, bu süreçte 2020-2022 yılları arasında CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi grup yöneticisi olarak da görevde bulundu. Mali Müşavir unvanına sahip Güney, ailesiyle birlikte Beyoğlu’nda elektrik malzemesi ithalatı ve ihracatı yapan şirketleri yönetiyor.