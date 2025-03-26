Beyoğlu Belediye Başkanı Adliyede İfade Verecek

İNAN GÜNEY İFADE VERMEK İÇİN ADLİYEDE

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, CHP İstanbul İl Kongresi’ne dair başlatılan soruşturma çerçevesinde ifade vermek amacıyla Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne geldi. Güney’in, savcılık katında ifadesinin alınmasına başlanacak.

SORUŞTURMA NEDENİ

Güney’in ifadesinin alınacağı soruşturma, 8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi’nde hile yapıldığına dair iddialarla ilgili olarak sürdürülüyor. Savcılık, söz konusu kongrede hile karıştırıldığı ve seçim kanununa muhalefet edildiği iddialarıyla soruşturma başlatmıştı. Güney bu süreçte şüpheli olarak yer alıyor. İl kongresinde yapılan seçimde Özgür Çelik, Cemal Canpolat’a karşı galip gelerek il başkanı olmuştu.

DELEGE PAZARLIĞI İDDİALARINA CEVAP

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’e ait olduğu öne sürülen ses kayıtları sosyal medyada yayımlanmış, bu kayıtların seçimle ilgili delege pazarlığı yapıldığına dair içerik taşıdığı belirtilmişti. Güney, bu kayıtların kendisine ait olmadığını açıklamıştı. Güney, “İlgili kayıtta bana ait bir ses bulunmadığı gibi, böyle bir toplantıda da herhangi bir şekilde yer almadım. Buna rağmen, bir merkezden organize şekilde yapıldığı belli olan paylaşımlarda kullanılan ifadeler şahsımın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek niteliktedir.” şeklinde ifade vermişti.

İNAN GÜNEY HAKKINDA

İnan Güney, 31 Mart 2024’te yapılan yerel seçimlerde Beyoğlu Belediye Başkanı olarak seçildi. Bu seçim sonucunda Beyoğlu, 26 yıl aradan sonra CHP’li bir belediyenin yönetimine geçti. 1977 Sivas doğumlu olan Güney, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’ni tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans çalışmalarını Marmara Üniversitesi’nde Yerel Yönetimler alanında yapan Güney, “Türkiye’de Büyükşehir Yönetimi: İstanbul Örneğinde Siyasal Temsil, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı bir tez çalıştı. 2019-2024 döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyeliği görevini üstlenen Güney, 2020-2022 yılları arasında CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi grup yöneticisi olarak da görev yaptı. Mali müşavir olan İnan Güney, ailesiyle Beyoğlu’nda elektrik malzemesi ithalat-ihracatıyla ilgilenen şirketlerin yöneticiliğini sürdürdü.