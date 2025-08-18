Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’e Tutuklama Talebi

İBB SORUŞTURMASINDA GÖZALTI SAYISI ARTIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü İBB’ye yönelik soruşturma çerçevesinde, gözaltına alınan 44 kişinin savcılık sorguları son buldu. Savcılık, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında bulunduğu 20 kişi için tutuklama talep etti. Ayrıca, 24 kişi için ise adli kontrol tedbiri uygulanmasının istemi ile başvuruda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bu süreçte, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun ismi de geçiyor.

SON DURUM VE GÖZALTI SAYISI

İlk operasyonun ardından, 15 Ağustos Cuma günü gözaltına alınan 44 kişinin yanı sıra, soruşturmalar kapsamında 1 kişinin daha gözaltına almasıyla toplam sayı 45’e yükseldi. Gözaltına alınan 44 kişinin Emniyet’teki işlemleri sona erdikten sonra Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi ve ardından adliyeye sevk edildi.

AÇIKLAMALAR VE SUÇLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya dair yaptığı açıklamada, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca İBB’deki yolsuzluklara ilişkin yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında; çıkar amaçlı suç örgütü yönetme, irtikap, rüşvet, kamu kurumu zararına dolandırıcılık ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçları şüphelisi Murat ONGUN ve firari şüpheli Emrah BAĞDATLI ile irtibatlı Medya A.Ş, Kültür A.Ş ile İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen ve aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan GÜNEY’in de bulunduğu 35 şüpheli, yine Murat ONGUN kontrolünde faaliyet gösteren ve firari şüpheli Emrah BAĞDATLI ile irtibatları tespit edilen çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması kapsamında 9 şüpheli toplam 44 şüpheli şahıs hakkında gözaltı talimatı verilmiştir” ifadelerini kullandı.

GÖZALTI KARARI VERİLENLER

Gözaltı kararı verilen şüphelilerin isimleri ise İnan Güney, Yiğit Oğuz Duman, Hasan Yalaz, Bora Aramacı, Aysun Vural gibi birçok kişi ile birlikte toplamda 44 kişiden oluşuyor. Bu soruşturmanın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki yolsuzluk iddialarını daha da derinleştirdiği görülüyor.