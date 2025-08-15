Beyoğlu Belediyesi’nde Yolsuzluk Soruşturması Gerçekleşti

SON DAKİKA GÖZALTILAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmaları çerçevesinde, 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında CHP’li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de yer alıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı çalışmalarda, Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı ile bağlantılı olan 35 kişi, “Medya A.Ş, Kültür A.Ş ve İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştıkları” iddiasıyla soruşturmaya dahil edildi. Ayrıca, polis ekipleri “çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması kapsamında ve Ongun kontrolünde faaliyet gösterdiği” suçlamasıyla 9 kişinin ismini tespit etti. Şu ana kadar düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Beyoğlu Belediye Başkanı Güney’in de aralarında bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı.

TUTUKLU SAYISI ARTIYOR

İBB’ye yönelik ilk operasyonun gerçekleştirildiği 19 Mart tarihinden bu yana düzenlenen 8 operasyonda toplam gözaltı sayısı 316’ya ulaştı. Şu anda soruşturma kapsamında 97 kişi tutuklu durumda. Önceki gün Jandarma tarafından yapılan son operasyonda 14 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, 13 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu son operasyon öncesi reklam ihalelerini incelemeye aldı. İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in bazı şirketler aracılığıyla ihaleler düzenlediği iddia ediliyor. Gözaltına alınan şüpheliler, “örgüt üyeliği”, “ihaleye fesat karıştırma”, “rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık” suçlarıyla karşı karşıya.

İNAN GÜNEY’İN HAYATI

İnan Güney, 1977 yılında Sivaslı bir ailede dünyaya geldi ve Örnektepe’de büyüdü. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun olduktan sonra Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü tamamladı. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi’nde Yerel Yönetimler alanında bitiren Güney, tezinde “Türkiye’de Büyükşehir Yönetimi: İstanbul Örneğinde Siyasal Temsil, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” üzerine çalıştı. 1995 yılında siyasete Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları’nda başlamış, çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2011-2014 yılları arasında Beyoğlu İlçe Başkanlığı yapmış, 2019-2024 döneminde İBB meclis üyeliği üstlenmiştir. 2020-2022 yılları arasında ise CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi grup yöneticisi olarak görev yapmıştır. Mali Müşavir olan Güney, ailesiyle birlikte Beyoğlu’nda elektrik malzemesi ithalat-ihracatı yapan şirketlerde aktif rol almıştır. Beyoğlu Belediyesi’nin Cumhuriyet tarihindeki 7. Başkanı olan Güney, evli ve üç kız çocuğu babasıdır.