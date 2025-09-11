Beyoğlu’nda Toprak Kayması: İşçi Sıkıştı

TOPRAK KAYMASI OLAYI

Beyoğlu’nda bir binanın temel çalışması esnasında toprak kayması yaşandı. Olay, Firüzağa Mahallesi’nde, kentsel dönüşüm kapsamında gerçekleşen bir inşaatta saat 12.00 civarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, inşaatın temel çalışması sırasında bir toprak kayması gerçekleşti. Bu olayda bir işçi, beline kadar toprağa gömüldü.

YARDIM EKİPLERİNİN GÖREVLENDİRİLMESİ

Arkadaşlarının durumu bildirmesiyle birlikte olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, arkadaşlarının yardımıyla toprağın altından kurtarıldı. Olay yerine gelen ambulansa bindirilen işçi, hastaneye götürüldü.