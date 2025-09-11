Gündem

Beyoğlu’nda Toprak Kayması: İşçi Sıkıştı

TOPRAK KAYMASI MEYDANA GELDİ

Beyoğlu’nda bir inşaat projesinin temel çalışmaları esnasında toprak kayması gerçekleşti. Olay, Firüzağa Mahallesi’nde, kentsel dönüşüm kapsamında yapılan bir inşaatta saat 12.00 sıralarında meydana geldi.

YARALI İŞÇİ KURTARILDI

Edinilen bilgilere göre, inşaatın temel çalışmalarında toprak kayması sonucu bir işçi beline kadar toprağa gömüldü. Arkadaşlarının durumu yetkililere bildirmesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Kurtarma çalışmaları sırasında işçi, arkadaşlarının yardımıyla topraktan çıkarıldı. Yaralı işçi, olay yerine ulaşan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

