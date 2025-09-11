Gündem

Beyoğlu'nda Toprak Kayması, İşçi Sıkıştı

TOPRAK KAYMASI OLAYI

Beyoğlu’nda bir inşaatın temel çalışmaları esnasında toprak kayması gerçekleşti. Olay, Kadiriler Yokuşu’nda, kentsel dönüşüm kapsamında olan bir inşaat alanında, saat 12.00 civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat sırasında toprak kayması sebebiyle bir işçi beline kadar toprağa gömüldü.

DAHİLİ EKİPLERİN SEVKİ

İşçinin durumu, arkadaşları tarafından yapılan ihbar ile yetkililere bildirildi. Hemen arkasından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı işçi, arkadaşlarının toprağı kaldırmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Ardından, olay yerine ulaşan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

