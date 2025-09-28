Beyoğlu’nda Tünelde Mahsur Kalan Adam Kurtarıldı

Olayın Gelişimi

Beyoğlu’ndaki Kasımpaşa-Hasköy Tüneli’nde mahsur kalan bir adam, 6 saat süren bir operasyon sonucu kurtarıldı. Olay, 11 Eylül Perşembe günü saat 08.30 civarında tünel girişinde gerçekleşti.

Günlerce Mahsur Kaldı

Alınan verilere göre, bir kişi henüz nedenini bilmediğimiz bir sebep ile tünel girişinin yanındaki dar alana girdi. Buradan ilerleyen şahıs, yaklaşık 15 metre uzunluğundaki duvarın arkasına geçti. İddialara göre, içeride günlerce mahsur kalan kişi, dışarı çıkamaz hale gelince bağırmaya başladı. O esnada kaldırımda yürüyen bir vatandaş sesleri işitti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri yönlendirildi.

Operasyon Sırasında Yapılanlar

Ekipler, oldukça hızlı bir şekilde olay yerine ulaştı. İlk olarak, sesin geldiği yer olan duvarın bir kısmını kırdı. Ancak içerideki şahıs, açılan bölüme gelmedi. Bunun üzerine, ekipler duvar boyunca takip yaptı ve kişinin, tünel girişindeki dar alandan geçerek içeri girdiğini tespit etti.