“Beyonce, Harris’e Destek Verdi”

SEÇİM MİTİNGİNE ÜNLÜ İSİMLER KATILDI

The Hill’in bildirdiğine göre, Harris için düzenlenen seçim mitingine Texas eyaletinin Houston kentinde ABD’li sanatçılar Beyonce ve Kelly Rowland katıldı. Mitingde konuşma yapan Beyonce, halka “oy vermeliyiz” mesajı verirken “Yeni bir şarkı söylemenin zamanı geldi – 248 yıl önce başlayan bir şarkı” dedi. Beyonce, “Seslerimiz bir birlik korosu oluşturuyor. Bir haysiyet ve fırsat şarkısı söylüyor. Hepiniz yeni Amerikan şarkısına sesinizi katmaya hazır mısınız? Zira ben hazırım” ifadelerini kullandı. Şarkıcı, mitingde bir ünlü ya da politikacı olarak değil; çocuklarının, kendisi ve annesinin sahip olduğu “özgürlüklere” sahip olmasını isteyen bir anne olarak yer aldığını belirtti.

YENİ BİR AMERİKAN HİKAYESİ YAZMA ÇAĞRISI

Rowland ise, “Kamala Harris ve Tim Walz ile yeni bir yol çiziyoruz” diyerek toplum, eşitlik, güç, nezaket ve umut üzerine yeni bir “Amerikan hikayesi” yazma konusunda çağrıda bulundu.