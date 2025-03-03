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Bıçaklı Kavgada İki Kardeş Hayatını Kaybetti

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OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, Dadaloğlu Mahallesi’nde yer alan Kiremithane Tren İstasyonu’nda gerçekleşti. Murat ve onun kardeşi Ahmet Eren Doğu, istasyonda bilinmeyen bir nedenle Azat T. ile tartışmaya başladı.

TARTIŞMANIN SONUCU

Tartışmanın büyümesi sonucunda Azat T., cebinden çıkardığı bir bıçakla Doğu kardeşlere saldırdı. Kardeşler, vücutlarının farklı bölgelerinden yaralanarak kanlar içinde kaldı. Olayın ardından Azat T. hızla olay yerinden uzaklaştı.

SAĞLIK EKİPLERİ VE POLİSİN MÜDAHALESİ

Çevredeki insanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kardeşleri hastaneye kaldırdı. Ancak, doktorların tüm müdahalesine rağmen iki kardeş de kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi Azat T., fazla uzaklaşmadan polis ekipleri tarafından yakalandı. Kardeşlerin cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

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