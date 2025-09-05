Biden, Cilt Kanseri Ameliyatı Geçirdi

CİLT KANSERİ AMELİYATI HAKKINDA AÇIKLAMA

Eski ABD Başkanı Joe Biden’ın sözcüsü, 82 yaşındaki Biden’ın yakın zamanda cilt kanseri nedeniyle ameliyat geçirdiğini açıkladı. Sözcü, BBC’nin ABD’deki ortağı CBS News’e yaptığı açıklamada, Biden’ın Mohs cerrahisi ile tedavi edildiğini bildirdi fakat ayrıntı vermekten kaçındı. Son günlerde Biden’ın başının sağ tarafındaki yara izi, dikkatleri üzerine çekmişti. 2023’teki rutin sağlık kontrolünde Biden, göğsünden kanserli bir lezyon aldırmış ve mayıs ayında kemiklere yayılan agresif prostat kanseri teşhisi konulmuştu.

BİDEN’IN GEÇMİŞİNDEN KANSAHLE MÜCADELE

Biden, geçmişte melanom dışı çeşitli cilt kanseri operasyonları da geçirmişti. Ocak ayında Beyaz Saray’dan ayrıldığından beri kamuoyunun önüne çok nadir çıkan Biden, kanserle mücadelesi ile ilgili daha önce yaptığı bir paylaşımda, “Kanser hepimizi etkiliyor. Çoğunuz gibi Jill ve ben de kırık yerlerimizde daha güçlü olduğumuzu öğrendik” demişti. Biden çifti, yıllardır kanser tedavisi ve araştırmaları konusunda aktif bir savunuculuk yapıyor. Biden’ın oğlu Beau Biden, 2015 yılında beyin kanseri nedeniyle yaşamını yitirmişti.