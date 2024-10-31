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“Biden’ın Trump Seçmenlerine Çöp Demesi”

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TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Hinchcliffe’in Porto Riko halkına yönelik hakaretine karşılık veren Demokrat ABD Başkanı Joe Biden’ın, Trump destekçilerine “çöp” demesi büyük yankı uyandırdı. Komedyen Hinchcliffe, “Şu anda okyanusun ortasında tam anlamıyla yüzen bir çöp adası var. Sanırım adı Porto Riko” şeklinde “şaka” yapmıştı. Biden’ın bu durum karşısında “Benim gördüğüm tek çöp onun (Trump’ın) destekçileri” demesi, ülke gündeminde geniş bir şekilde yer buldu.

YANLIŞ ANLAŞILMA AÇIKLAMASI

Beyaz Saray, Başkan Biden’ın ifadelerinin yanlış anlaşıldığını belirterek zarar kontrolü yapmaya çalıştı. Açıklamalara göre, Biden aslında “Gördüğüm tek çöp, onun destekçilerinin Latinleri şeytanlaştırmasının vicdansızca ve Amerikan ahlakına aykırı olması” demek istemişti. Ayrıca, Biden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “çöp” kelimesiyle Trump’ın mitinginde söylenen sözleri kastettiğini dile getirdi. Biden, “Latinleri şeytanlaştırması anlamsızdır. Tüm söylemek istediğim buydu” şeklinde konuştu. Bununla beraber, Biden’ın bu gafı, Kamala Harris’in büyük Washington mitinginin önüne geçti.

TRUMP KAMPANYASINDAN TEPKİ

Trump kampanyası da olayla ilgili yazılı bir açıklama yaparak tepki gösterdi. Açıklamada, “Bunu kıvırmanın bir yolu yok: Joe Biden ve Kamala Harris sadece Başkan Trump’tan nefret etmiyor, onu destekleyen on milyonlarca Amerikalıyı da hor görüyorlar” ifadeleri kullanıldı. Bu durum, politik tartışmaları daha da alevlendirdi.

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