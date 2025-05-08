“Biden, Trump’ın En Kötü 100 Günü”

JOE BIDEN’DAN İLK YORUMLAR

Eski ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık seçimlerinin ardından ilk kez kamuoyuyla bir araya geldi. Donald Trump’ın görevdeki ilk 100 gününü değerlendirirken, “Herhangi bir başkanın geçirdiği en kötü 100 günü geçirdi” sözlerini sarf ederek halefine eleştirilerde bulundu. Biden, kendisinin seçimleri kaybetmesi hakkında, “Sorumluluğu alıyorum. Çünkü ben görevdeydim ve o kazandı” ifadesini kullandı.

KAMALA HARRIS’E YORUMLAR

Eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Trump’a karşı kaybetmesini değerlendiren Biden, bu duruma şaşırmadığını belirtti. “Başkan yardımcısının başkan olmak için nitelikli bir kişi olmadığını düşündüğüm için değil ama cinsiyetçi bir yol izledikleri için şaşırmadım. Gerçekten de melez bir kadının ülkeyi yönetemeyeceği fikrini savunan bu kadar başarılı ve tutarlı bir kampanya görmemiştim. Ve bunu oldukça iyi oynadılar” dedi.

MÜNAZARA PERFORMANSI VE SAĞLIK ENDİŞELERİ

Biden, özellikle geçen haziran ayında Trump’a karşı sergilediği kötü münazara performansından dolayı sağlığıyla ilgili sorulara yanıt verdi. “Yarıştan çekilmemin tek nedeni bölünmüş bir Demokrat Parti istemememdi” diye yanıt veren Biden, “Hayatım boyunca çok fazla münazara kaybetmedim. Bunu yapmakta oldukça iyiydim. Hastaydım, mazeretim yok. Kötü, çok kötü bir gece geçirdim” dedi. Ayrıca, başkanlığının son yılında akli sağlığındaki gerileme hakkında çıkan haberlere de karşı çıkarak, “Bunlar yanlış şeyler. Bunu destekleyecek hiçbir şey yok” ifadesini kullandı.