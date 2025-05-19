Bilal Erdoğan Fenerbahçe hakkında konuştu

ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ VE DETAYLARI

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 7. Etnospor Kültür Festivali’ne dair önemli bilgiler paylaştı. Festival, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek ve tamamen ücretsiz olarak düzenlenecek. Bu etkinliğin detayları, katılım açısından büyük bir ilgi görecek gibi duruyor.

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLIĞI İDDİALARINA NET CEVAP

Bilal Erdoğan, A Haber’e verdiği röportajda Fenerbahçe başkan adaylığı ile ilgili çıkan söylentilere yanıt verdi. “Hayır, aday değilim. Tabii ki Fenerbahçe daha iyi yönetilsin istiyorum.” diyerek kendisinin bu süreçte yer almayacağını belirtti. Ayrıca, “O günlerin hayalini kurmaya devam edeceğiz. Bizim takımımız, Cumhurbaşkanımızın da tuttuğu takım.” ifadeleriyle Fenerbahçe’ye duyduğu bağlılığı da dile getirdi.

FENERBAHÇE’DE SEÇİM GÜNDEME GELİYOR

Son olarak, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un recent açıklamaları, kulübün yakın geleceğini etkileyebilir. Ali Koç, Eylül ayında olağanüstü bir seçim yapılacağını duyurdu. Sezon fikstürü belirlendikten sonra seçim tarihinin netleşeceğini belirten Koç, bir kez daha başkanlığa aday olacağını ifade etti. “Kulübümüzün, imza yöntemiyle olası bir seçim sürecine sürüklenmesi gelecekte telafisi mümkün olmayan yaralar açacaktır.” şeklindeki sözleri, üyeleri ve taraftarları dikkatli olmaya davet ediyor. Bu konuyla alakalı camianın menfaatlerini ön planda tutarak aldıkları kararları saygı ile karşılayacaklarına inandığını belirtti.