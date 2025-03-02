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Bilecik’te Tır Yolcu Otobüsüne Çarptı

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OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Bozüyük-Eskişehir kara yolunda hareket eden 16 RAK 36 dorse plakalı tır, Poyra rampası mevkiinde 75 AG 007 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Çarpmanın sonucunda yoldan çıkarak durabilen otobüsteki çok sayıda yolcu yaralandı. Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye AFAD, jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere taşıdı.

TRAFİK AKIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Kaza sonrasında Bozüyük-Eskişehir kara yolunun Eskişehir yönü trafiğe kapandı.

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