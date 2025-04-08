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Bilecik’te Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

bilecik-te-uyusturucu-operasyonu-yapildi

BAŞARILI POLİS OPERASYONU

Bilecik’te, polis ekipleri dikkat çekici bir çalışmaya imza attı. İstanbul’dan Eskişehir’e uyuşturucu taşımak amacıyla hareket eden bir araç, Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin detaylı analizleri sonucunda Bozüyük ilçesinde durduruldu.

UYUŞTURUCULARDAN 3 GÖZALTI

Araçta yapılan detaylı aramada 144,31 gram kokain, 4,65 gram bonzai ve 0,94 gram metamfetamin ele geçirildi. Bu operasyonda bulunan M.Ş., S.K. ve İ.A. isimli kişiler gözaltına alındı. Şüpheliler, adli makamlar tarafından tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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