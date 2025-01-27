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Bilge Öztürk: “Özgürlüğü Seçtim, Çocuğu Değil”

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SARP LEVENDOĞLU’NUN SEÇİMİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Ünlü isim, Sarp Levendoğlu’nun çocuk yerine sörf yapmayı tercih ettiği konusuyla ilgili düşünceleri sorulduğunda, “Ben bu zamana kadar hiç evlenmek, çocuk sahibi olmak istemedim. Hâlâ aynı noktadayım. Bu bir özgürlük hissi. Sörf de, rüzgâr da, deniz de bunun devamı. Seçme şansım olduğunda, özgürlüğü seçerim.” şeklinde açıklama yaptı.

SİNEMA VE MAGAZİN DÜNYASINDAKİ GELİŞMELER

Sinema, sahne ve televizyon alanında yaşananları kapsamlı bir şekilde ele alan magazin dünyasındaki gelişmeler oldukça ilgi çekici. Sundance Festivali gibi önemli etkinlikler, sanat camiasının dikkatini çekerken, ünlü isimlerin katılımı ve bu süreçte ortaya koyduğu performanslar da gündemde yer alıyor.

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