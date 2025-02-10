Bilim Dünyasında Alarm Çanları Çaldı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE DOĞAL EKOSİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

İklim değişikliği, dünya üzerinde doğal ekosistemleri derinden etkileyen bir gerçek olarak öne çıkıyor. İnsanların aktiviteleri, fosil yakıt tüketimi ve sera gazı emisyonları, küresel sıcaklıkların artışına ve kutup bölgelerindeki buzulların erimesine sebep oluyor. Bu durum, deniz seviyelerinin yükselmesi, okyanus akıntılarındaki değişiklikler ve biyolojik çeşitliliğin tehdit altında kalması gibi sonuçlar yaratıyor.

BUZUL ERİMELERİ VE SONUÇLARI

Özellikle Antarktika ve Grönland gibi alanlarda meydana gelen buzul erimeleri, büyük buzdağlarının koparak okyanuslarla birleşmesine neden oldu ve bu süreç hala devam ediyor. Bu değişikliklerin sonucunda, 40 yıl boyunca okyanusta sabit kalan bazı buz kütlelerinin yeniden hareketlenmesi gibi önemli gelişmeler ortaya çıkıyor.