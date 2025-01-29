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Bilirkişi Soruşturmasına 3 Gazeteci İçin Tutuklama Talebi

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İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU’NUN TELEFON GÖRÜŞMESİ İDDİALARI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir bilirkişiyle yaptığı telefon görüşmesinin Halk TV’de yayımlanmasının ardından, gazetecilere yönelik bir soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Bir bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz yayınlanması ve isminin açıklanmasına” dair soruşturmayı yürütüyor. Bu kapsamda, gazeteci Barış Pehlivan’la birlikte gözaltına alınan Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve program sunucusu Seda Selek hakkında karar alındı.

İKİ GAZETECİ SERBEST BIRAKILDI

Gazeteci Seda Selek ve Serhan Asker’in adliyedeki işlemleri tamamlandı ve hakimliğe sevk edildi. Gözaltına alınan Serhan Asker ve Seda Selek, yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı.

ÜÇ GAZETECİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Gazeteci Barış Pehlivan ile birlikte ifadeleri alınmak üzere adliyeye götürülen Halk TV program koordinatörü Kürşad Oğuz ve Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, tutuklanma istemiyle mahkemeye gönderildi.

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