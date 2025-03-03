BİM 1,3 Milyarlık Cezaya İtiraz Etti

BİM CEZA İTİRAZ SÜRECİNİ BAŞLATTI

BİM, 1,3 milyar liralık rekor ceza için itiraz sürecini resmen başlatıyor. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı duyuruda, cezanın geri alınması amacıyla Rekabet Kurumu Başkanlığı’na itiraz dilekçesi ile başvurduğunu bildirdi.

Rekabet Kurumu, BİM hakkında gerçekleştirdiği incelemede yönetici kademesindeki bir çalışanın iş cihazından veri sildiğini tespit etmesi üzerine şirkete 1,3 milyar lira para cezası vermişti. Kurum yaptığı açıklamada, “Yerinde inceleme başladıktan sonra bir BİM yöneticisi tarafından veri silme eyleminin” gerçekleştirildiğini belirtti. Ayrıca, yerinde incelemenin engellendiği ve zorlaştırıldığına karar verildiği ifade edildi.

BİM: CEZA HAKKANİYETSİZ

BİM’den cezaya yönelik yapılan ilk açıklamada, bu cezanın hakkaniyetsiz olduğu ve ceza gerektirecek bir eylem olmadığı öne sürüldü. Şirket, kişisel telefonunda bulunan mesajlaşma uygulamasındaki yazışmaları silen personelin, şirket kararlarını etkileyecek bir pozisyonda olmadığını ve yazışmaların geri getirildiğini iddia etti.