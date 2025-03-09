BİM Aktüel Ürün Kataloğu Mart 2025

BİM MARKETLERİNDEN YENİ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Haftanın belirli günleri için hazırladığı indirimli ürünler kataloğu ile dikkat çeken BİM marketler zinciri, 11 Mart 2025 Salı ve 14 Mart 2025 Cuma tarihine özel indirimleri yayınladı. Müşterilerin beğenisine sunulan bu aktüel katalogda birçok fırsat ürün bulunuyor. Kablosuz Şarjlı Sprey Mop, Isıtıcı Çeşitleri, Polisaj Makinesi gibi çeşitli ürünler bu kampanyada yer alıyor.

BİM MARKETLERİNDE HANGİ ÜRÜNLER VAR?

11 Mart 2025 Salı günü itibarıyla geçerli olan indirimli ürün listesi şu şekilde:

– Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg: 159,50 TL

– Dost Tam Yağlı Kaymaklı Çömlek Yoğurt 1000 g: 99,50 TL

– Kerem Ballı Kaymak 200 g: 62,50 TL

– Sek Yaban Mersinli Quark 140 g: 27,50 TL

– İçim %18 Yağlı Krema 200 ml: 32,50 TL

– Aknaz Yarım Yağlı Eritme Peynir 1000 g: 239 TL

– Dost Çikolatalı Pastörize Süt 1 L: 39,50 TL

– Puding Danette İkilim 4×70 g: 40 TL

– Kaanlar Tam Yağlı Olgun Kaşar Peyniri 600 g: 179 TL

– Aknaz Lor Peyniri 1000 g: 59,50 TL

– Güney Tereyağı 1000 g: 319 TL

– Sek Labne 3×180 g: 94,50 TL

– Kuşadası Yarım Yağlı Tulum Peyniri 250 g: 79,50 TL

– Banvit Piliç Baget 1000 g: 79,90 TL

14 Mart 2025 Cuma günü için geçerli indirimli ürünler ise şunlar:

– Katlanabilir BN5 Pro E-Bike: 17.900 TL

– RKS 1-S Mini E-Bike: 9.990 TL

– Beyaz Cam Set Üstü Ocak: 2.890 TL

– Sürgülü Aspiratör: 1.350 TL

– Mutfak Tartısı: 249 TL

– Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge: 3.450 TL

– Kablosuz Şarjlı Sprey Mop: 1.950 TL

– Çelik Termos: 399 TL

– Nordica Tıraş Makinesi (model farklılığı ile): 199 TL ve 275 TL

– Kumtel Dikey Isıtıcı: 1.350 TL

– Çift Yönlü Isıtıcı: 799 TL

– Mini Quartz Isıtıcı: 299 TL

Bu ürünler, BİM marketlerde belirtilen tarihlerde indirimli olarak satışa sunulacak.