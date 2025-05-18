BİM’in İndirimli Ürünler Dönemi Başladı!

BİM MARKETLERİNDEN YENİ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM marketler zinciri, 20-23 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. 20 Mayıs Salı gününden itibaren temel gıda ve kahvaltılık ürünlerde indirimler göze çarpıyor. Ardından, 21 Mayıs Çarşamba itibarıyla ev yaşamına yönelik çeşitli ürünlerde fiyat düşüşleri gözlemleniyor. 23 Mayıs Cuma günü ise teknoloji ve çeşitli ev aletlerinde fırsatlar sunulacak.

KİMLİK KAZANAN ÜRÜNLER

Bu tarihlerde BİM mağazalarında teknoloji ürünlerinden mutfak gereçlerine, ev tekstilinden temel gıda ürünlerine kadar geniş bir yelpazede indirimli ürünler kapıda. 20 Mayıs Salı günü satışa sunulacak ürünler arasında; Maret Dana Baton Kavurma (1000 gr, 699 TL), Dost Yarım Yağlı Yoğurt (5 kg, 159,50 TL), İçim Tam Yağlı Ayran (2 Litre, 59 TL), Yörükoğlu Az Yağlı Yoğurt (3 kg, 87,50 TL), Banvit Piliç Baget (69,90 TL), Namet Dana Kangal Sucuk (199,50 TL), Namet Soslu Dana Döner (129 TL) ve Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri (1500 gr, 279,50 TL) yer alıyor.

EV YAŞAMINI ZENGİNLEŞTİREN ÜRÜNLER

21 Mayıs Çarşamba günü ise dikkat çeken ürünler arasında İkili Katlanır Yataklı Koltuk (9.990 TL) ve Elektrikli Motorlu Bisiklet (19.990 TL) bulunuyor. Bu ürünler, ev yaşamına ve konforuna katkı sağlıyor.

TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ YENİDEN YOLA ÇIKIYOR

23 Mayıs Cuma günü ise teknoloji ürünleri ile birlikte birçok ev aletinde indirimler gözlemlenecek. Ultra HD Google Tv (21.900 TL), 32′ HD Ready Tv (4.290 TL), Realme C63 Cep Telefonu (5.250 TL) gibi seçenekler sunulacak. Aynı zamanda, Havit Bluetooth Hoparlör (449 TL), Polosmart Kablosuz Kulaklık (449 TL) ve Polosmart Akıllı Bileklik (299 TL) gibi pratik ürünlerle alışveriş deneyimi zenginleştirilecek.