Bina Şikayet Üzerine ‘Dayanıksız’ Çıktı

PANİK YAŞATAN BİNA

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde, uzun yıllar boyunca kullanılmakta olan bir bina, ciddi bir panik hikayesine sahne oldu. Kanarya Mahallesi 1506 Sokak’ta bulunan, 8 katlı ve 16 daireden oluşan bu yapıdan, bir sakin tarafından yapılan şikayet sonucu karot örneği alındı.

GÜVENLİK RİSKİ RAPORU

İstanbul Aydın Üniversitesinden görevlendirilen bilirkişi heyeti, bina üzerinde detaylı incelemeler gerçekleştirdi. Yapılan değerlendirmeler sonrasında, 30 yıllık binanın depreme dayanıklılığının yetersiz olduğu ve sağa doğru eğilim gösterdiği konusunda bir rapor hazırlandı. Bu tespitler sonrasında, burada yaşayan kişiler tahliye edilerek güvenli bir şekilde yapıdan uzaklaştırıldı.

MÜHÜRLENME PROSEDÜRÜ

Tahliye işlemlerinin ardından, “6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında bina, polis eşliğinde zabıta ekiplerince mühürlendi. Bu durum, hem oturanların güvenliği hem de çevre sağlığı açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.