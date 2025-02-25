Binance TR Kimlik Doğrulama Sürecini Güncelliyor

KULLANICI KİMLİK DOĞRULAMA SÜRECİ

Binance TR, yaptığı açıklamayla mevcut kullanıcıların 25 Şubat 2025 tarihinden itibaren web sitesi ya da mobil uygulama üzerinden işlem yapmak için yeni kimlik doğrulama sayfasına yönlendirileceğini duyurdu. Bu güncelleme, 25 Aralık 2024 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik”teki değişikliklere dayanıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte kripto varlık hizmet sağlayıcıları finansal kuruluşlar olarak tanımlanıyor ve kimlik doğrulama süreçleri daha geniş bir kapsamda ele alınıyor.

GEÇİŞ SÜRECİ VE ZAMAN ÇİZELGESİ

Kullanıcıların geçiş sürecinin sorunsuz ilerlemesi için Binance TR, gerekli altyapıyı oluşturduğunu belirtiyor. 25 Şubat’ta yürürlüğe girecek olan bu güncellemeyle, kullanıcıların kimlik doğrulama gerekliliklerini yerine getirmeleri için 25 Nisan 2025 tarihine kadar süreleri olacak. Mevzuat gereği, bu tarihe dek kimlik doğrulama işlemini tamamlamayan kullanıcıların açık pozisyonları kapatılacak ve hesaplarının fonksiyonları, para yatırma ve çekme işlemleri de dahil olmak üzere, geçici olarak sınırlandırılacak. 25 Nisan 2025 sonrasında ise yalnızca kimlik doğrulamasını tamamlayan kullanıcılar platformda işlem yapabilecek.

GÜVENLİK VE ŞEFFAFLIK HEDEFİ

Binance TR Ekibi, bu güncellemenin kullanıcı deneyimi üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğinin bilincinde olduklarını ifade ederek, sürecin kolay ve sorunsuz ilerlemesi için tüm ekiplerinin yoğun bir şekilde çalıştığını vurguladı. Kullanıcıların herhangi bir soru ya da destek talebinde bulunmaları durumunda 7/24 hizmet veren müşteri hizmetleriyle irtibat kurabilecekleri veya detaylı bilgi ve rehberlere ulaşmak için “Duyurular” sayfasını ziyaret edebilecekleri açıklandı.

YENİ SİSTEMİN ÖNEMİ

Binance TR yetkilileri, bu adımın kullanıcı güvenliğini artırmanın yanı sıra Türkiye’deki kripto ekosisteminin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmayı amaçladığını belirtti. Kullanıcılara gösterdikleri destek için teşekkür eden yetkililer, yeni sistemin uzun vadeli vizyonları doğrultusunda kritik bir kilometre taşı olduğunu ifade etti. Kullanıcıların mağduriyet yaşamaması adına kimlik doğrulama sürecini 25 Nisan 2025 tarihinden önce tamamlamaları gerektiği vurgulandı. Aksi takdirde, açık pozisyonların kapatılması ve hesap kısıtlamaları nedeniyle yaşanabilecek zararların Binance TR tarafından karşılanamayacağı hatırlatıldı. Türkiye’deki kripto sektörünün düzenleyici çerçeveye uyum sürecinde öncü bir konumda olan Binance TR, bu güncellemeyle yasalara tam uyum taahhüdünü yinelemiş oldu. Kullanıcılar, yenilenen sistemle ilgili tüm bilgilere platformun resmi kanallarından ulaşabilecek.