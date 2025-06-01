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Bingöl’de 4,4 Büyüklüğünde Deprem Oldu

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DEPREM BİNGÖL’DE GERÇEKLEŞTİ

Bingöl’de bir depremin meydana geldiği bildirildi. Depremin saat 12.26’da gerçekleştiği ve büyüklüğünün 4,4 olduğu açıklandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem ile ilgili olarak, merkez üssünün Kiğı ilçesi olduğunu duyurdu.

DEPRESYON DERİNLİĞİ VE ETKİLERİ

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. Şu ana kadar depremin neden olduğu olumsuz bir durum söz konusu değil. Birçok vatandaş, sarsıntıyı hissedip sosyal medya platformlarında paylaşım yaptı.

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