Bingöl’de 4 büyüklüğünde deprem oldu

DEPREM BİLGİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiler, merkez üssü Genç ilçesi olan 4 büyüklüğündeki depremin 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiğini belirtiyor. Yaşanan sarsıntı, bölgedeki afet yönetimi açısından titiz bir takip ve değerlendirme sürecini de gündeme getiriyor.

VALİDEN AÇIKLAMA VE DURUM RAPORU

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı: “Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum, can ve mal kaybı ihbarı alınmamış olmakla beraber ilçe Kaymakamımızın koordinesinde AFAD ekiplerimiz, jandarmamız ve muhtarlarımızla birlikte saha taramaları yapılmakta ve sahadaki gelişmeler yakından takip edilmektedir.” Bu açıklama, bölgedeki güvenlik ve acil durum yönetimi için önemli bir bilgi akışını sağlıyor.