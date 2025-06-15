Gündem

Bingöl’de 4 büyüklüğünde deprem oldu

bingol-de-4-buyuklugunde-deprem-oldu

DEPREM BİLGİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiler, merkez üssü Genç ilçesi olan 4 büyüklüğündeki depremin 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiğini belirtiyor. Yaşanan sarsıntı, bölgedeki afet yönetimi açısından titiz bir takip ve değerlendirme sürecini de gündeme getiriyor.

VALİDEN AÇIKLAMA VE DURUM RAPORU

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı: “Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum, can ve mal kaybı ihbarı alınmamış olmakla beraber ilçe Kaymakamımızın koordinesinde AFAD ekiplerimiz, jandarmamız ve muhtarlarımızla birlikte saha taramaları yapılmakta ve sahadaki gelişmeler yakından takip edilmektedir.” Bu açıklama, bölgedeki güvenlik ve acil durum yönetimi için önemli bir bilgi akışını sağlıyor.

ÖNEMLİ

Dünya

İran: 8 General Hayatını Kaybetti

İran, İsrail saldırısında Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı ve sekiz generalin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Spor

Hakan Çalhanoğlu’nun Menajeri İstanbul’a Geliyor

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri, İstanbul'a gelerek görüşmeler yapmayı planlıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.