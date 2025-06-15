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Bingöl’de 4 büyüklüğünde sarsıntı oldu

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DEPREM BİLGİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın internet sitesine göre, merkez üssü Genç ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntının 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

VALİDEN AÇIKLAMA

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum, can ve mal kaybı ihbarı alınmamış olmakla beraber ilçe Kaymakamımızın koordinesinde AFAD ekiplerimiz, jandarmamız ve muhtarlarımızla birlikte saha taramaları yapılmakta ve sahadaki gelişmeler yakından takip edilmektedir” ifadelerini kullandı. Tüm hemşehrilere yönelik bilgilendirme yapıldı.

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