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Bingöl’de Gece Depremi: Valilikten Açıklama

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DEPREM BİLGİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) web sitesinde paylaşılan bilgilere göre, saat 02.24’te Yedisu merkezli 4,8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin, yerin 12,79 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bingöl Valiliği, kent genelinde yapılan ilk saha incelemelerinde depreme bağlı can veya mal kaybının yaşanmadığını ifade etti. Açıklamada, “Geçmiş olsun Bingöl, Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin.” sözlerine yer verildi.

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