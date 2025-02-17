Bingöl’de Jandarmadan 8 Şüpheliye Gözaltı

BAŞARILI JANDARMA ÇALIŞMASI

Bingöl’de jandarma ekipleri önemli bir operasyona imza attı. Bu kapsamda, çeşitli suçlarla bağlantılı olarak 8 şüpheli yakalandı. Yapılan çalışmalarla ilgili duyuru Bingöl Valiliği’nden geldi. “CUMHURİYET SAVCISININ TALİMATLARI DOĞRULTUSUNDA ADLİ İŞLEMLERE BAŞLANMIŞTIR.” ifadesiyle açıklama yapıldı.

YASA DIŞI MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

Bingöl Valiliği’nin açıklamasında, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca gerçekleştirilen uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, İl Merkez, Genç ve Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yol kontrol noktasında gerçekleştirilen uygulamada; 127,92 gram toz esrar, 19,22 gram kubar esrar, 2 adet av tüfeği ve 82 adet fişek ele geçirildiği belirtildi. Yine, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 8 şüpheli şahıs yakalandı ve Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanıldığı ifade edildi.