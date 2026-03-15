Bingöl’de Kapanan 25 Köy Yolu Ulaşımı Etkiledi

YURT GENELİNDE OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI DEVAM EDİYOR

Yurt genelinde süre gelen olumsuz hava şartları, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kar yağışının etkisiyle yolların kapanması, özellikle Bingöl’ün Karlıova ilçesinde gece saatlerinde başlayıp sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ile birlikte bölgeyi beyaza bürüyen bir manzara oluşturdu.

25 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Bölgedeki belediye ekipleri, kapanan mahalle yollarını tekrar ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürürken, İl Özel İdaresi ekipleri de kapanan 25 köy yolunu açma faaliyetlerine devam ediyor. Ayrıca, Bingöl-Erzurum kara yolundaki Soğukçeşme mevkisinde de karla mücadele faaliyetleri başlatıldı.

SÜRÜCÜLERE UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ

Yol temizleme ve genişletme çalışmaları iş makineleri ile devam ederken, ekiplerin 24 saat esasına göre çalıştığı bildirildi. Yetkililer, yüksek kesimlerdeki sis ve tipinin görüş mesafesini olumsuz etkilediğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sürücülerden kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkmamaları ve takip mesafesine özen göstermeleri istendi.