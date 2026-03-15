Bingöl’de Kar Yağışı Nedeniyle 25 Köy Yolu Kapandı

Yurt genelinde olumsuz hava koşulları etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle kapanan yollar, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Bingöl’ün Karlıova ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde yoğunlaşan kar yağışı, ilçe merkezi ve köyleri yeniden beyaza bürüdü.

25 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

İlçede belediye ekipleri, kapanan mahalle yollarını açma çalışmaları başlattı. Ayrıca, İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşıma kapanan 25 köy yolunu açmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Bingöl-Erzurum kara yolundaki Soğukçeşme mevkisinde de karla mücadele çalışmaları gerçekleştiriliyor.

SÜRÜCÜLERE UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ

Kar temizleme ve yol genişletme çalışmaları, iş makineleri ile sürdürüldüğü bildiriliyor. Ekiplerin 24 saat esasına dayalı olarak çalıştığı belirtilirken, yetkililer yüksek kesimlerde etkili olan sis ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğünü ifade ederek sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Sürücülerden kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkmamaları ve takip mesafesine dikkat etmeleri istendi.