Bingöl’de Kar Yağışı Nedeniyle 25 Köy Yolu Kapandı

Yurt genelinde olumsuz hava koşulları etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle kapanan yollar, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Bingöl’ün Karlıova ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde yoğunlaşan kar yağışı, ilçe merkezi ve köyleri yeniden beyaza bürüdü.

25 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

İlçede belediye ekipleri, kapanan mahalle yollarını açma çalışmaları başlattı. Ayrıca, İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşıma kapanan 25 köy yolunu açmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Bingöl-Erzurum kara yolundaki Soğukçeşme mevkisinde de karla mücadele çalışmaları gerçekleştiriliyor.

SÜRÜCÜLERE UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ

Kar temizleme ve yol genişletme çalışmaları, iş makineleri ile sürdürüldüğü bildiriliyor. Ekiplerin 24 saat esasına dayalı olarak çalıştığı belirtilirken, yetkililer yüksek kesimlerde etkili olan sis ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğünü ifade ederek sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Sürücülerden kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkmamaları ve takip mesafesine dikkat etmeleri istendi.

Gazze’de Can Kaybı 72 Bin 239’a Ulaştı

Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor. Son verilere göre, ölü sayısı 72,239'a çıktı; ateşkesin ardından 663 can kaybı yaşandı.
Dijital Dönüşüm Tarımda Stratejik Hedef Olacak

Tarım sektöründe verimliliği artırmak amacıyla yapay zeka ve tarım teknolojileri merkezi kurulacak. Dijital Toprak Haritası projesi, arazi kullanım planlamasında kritik bir rol oynayacak.
Orta Doğu’da Savaş Suçları Artıyor: DSÖ Açıklama Yaptı

Dünya Sağlık Örgütü'nün Genel Direktörü, hastanelere ve okullara yapılan saldırılar ile sivillerin zor durumda bırakılmasını 'savaş suçu' olarak nitelendirdi.
İran’dan Jeffrey Epstein Davasına Dair Açıklama

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ülkesi hakkında 11 Eylül benzeri sahte bayrak operasyonları düzenlenmeye çalışıldığını açıkladı ve İran'ın bu terörist planlara karşı olduğunu vurguladı.
Trabzonspor’un Golcüsü Paul Onuachu İle Fark Yaratıyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında Rizespor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Paul Onuachu, attığı golle 21 gole ulaşarak gol krallığında liderliğini korudu.

