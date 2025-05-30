Bingöl, Deprem Stresi Artıyor! Naci Görür

SON DÖNEM DEPREMLER BİNGÖL’Ü SARSIYOR

Bingöl, son günlerde üst üste yaşanan depremlerle sarsılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 29 Mayıs 2025 akşamı saat 20:14’te Kiğı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu olay, 26 Mayıs’ta aynı bölgede gerçekleşen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölge halkında yeniden bir tedirginlik yarattı.

Naci Görür’ün Uyarıları

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bingöl’deki depremlerin Yedi Su Fay Zonu içerisinde meydana geldiğine dikkat çekti. Görür, “Dallıca-Kiğı/Bingöl’de 4,3 deprem oldu. Geçen gün de aynı bölgede 4,0 büyüklükte deprem vardı. Büyük ihtimalle stres biriktiren Yedi Su Fay Zonu içerisinde. Bu deprem stres alanında değişime ve stresin artmasına neden oluyor olabilir. Geçmiş olsun,” ifadelerini kullandı. Bu durum, bölgedeki deprem aktivitesi üzerine önemli işaretler taşıyor.

Büyük Deprem Riski Devam Ediyor

Prof. Dr. Naci Görür, daha önce Yedi Su Fay Zonu’nun 250 yıllık periyodunu doldurduğunu ve her an büyük bir deprem riski taşıdığını belirtmişti. Şubat 2025’te Yedisu’da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, “Kuzey Anadolu Fayı (KAF) ve Doğu Anadolu Fayı (DAF) tarafında yüklenen bir bölge” diyerek bölgedeki potansiyel tehlikelere dikkat çekmişti. Bu açıklamalar, Bingöl ve çevresinde yaşayanlar için önemli bir uyarı niteliği taşıyor.