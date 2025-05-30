Bingöl, Depremlerle Sarsılmaya Devam Ediyor!

BİNGÖL’DE DEPREMLERLE İLGİLİ SON DURUM

Bingöl, son günlerde ardı ardına meydana gelen depremlerle sarsılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 29 Mayıs 2025 akşamı saat 20:14’te Kiğı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bu sarsıntı, 26 Mayıs’ta aynı bölgede gözlemlenen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölge halkında yeni bir endişe yarattı.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, peş peşe yaşanan depremlerin Yedi Su Fay Zonu’nda stres artışına sebep olabileceğini vurgulayarak önemli uyarılarda bulundu. Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bingöl’deki depremlerin Yedi Su Fay Zonu içerisinde meydana geldiğine dikkat çekti. “Dallıca-Kiğı/Bingöl’de 4,3 deprem oldu. Geçen gün de aynı bölgede 4,0 büyüklükte deprem vardı. Büyük ihtimalle stres biriktiren Yedi Su Fay Zonu içerisinde. Bu deprem stres alanında değişime ve stresin artmasına neden oluyor olabilir. Geçmiş olsun,” diye belirtti.

TARİHSEL RİSKLER

Görür, önceden de Yedi Su Fay Zonu’nun 250 yıllık döngüsünü tamamladığını ve her an büyük bir deprem riski barındırdığını ifade etmişti. Şubat 2025’te Yedisu’da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, “Kuzey Anadolu Fayı (KAF) ve Doğu Anadolu Fayı (DAF) tarafında yüklenen bir bölge” şeklinde değerlendirerek bölgede var olan tehlikelere dikkat çekmişti.