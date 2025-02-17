Bingöl Yedisu’da Büyük Deprem Uyarısı

YEDİSU İLÇESİNDEKİ DEPREM ENDİŞELERİ ARTIRIYOR

Bingöl’ün Yedisu ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem, yer bilimcilerde kaygı uyandırıyor. Uzmanlar, Yedisu bölgesinin son zamanlarda sık bir şekilde uyarılan bir deprem bölgesi olduğunu ifade ediyor. Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Büyük deprem beklediğimiz yer” diyerek önemli bir uyarıda bulundu.

YEDİSU FAY HATTI ÜZERİNDEKİ RİSKLER

Prof. Dr. Naci Görür, Yedisu’nun Kuzey Anadolu Fay (KAF) hattı üzerinde bulunduğunu belirtti. “Deprem KAF üzerinde. Hem KAF hem de NAF tarafında yüklenen bir bölge” diyen Görür, bölgedeki sismik aktivitede artış olabileceğini vurguladı. Ayrıca, geçmişte Bingöl-Karlıova-Erzincan hattında 7.4 büyüklüğünde bir depremin yaşanabileceğini daha önce belirtmişti.

PROF. DR. OKAN TÜYSÜZ’DEN UYARI

Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz ise Yedisu Fayı’nın 1784’ten beri büyük bir deprem üretemediği bilgisini paylaştı. “Bu fay kırıldığında 7.2 büyüklüğünde bir deprem üretmesi bekleniyor” diyen Tüysüz, Kuzey Anadolu Fayı’ndaki parçaların genellikle 250-300 yılda bir kırıldığını ve Yedisu Fayı’nın 232 yıldır sessiz kaldığını ifade etti.

FAY HATTININ ETKİLEYECEĞİ İLLER

Tüysüz, Kuzey Anadolu Fayı’nın Türkiye tarihinin en büyük depremlerinden bazılarını ürettiğini belirtti. “1939’da Erzincan’da 7.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. 1992’de ise bölgede 6.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi” dedi. Yedisu Fayı’nın bir sismik boşluk olduğunu söyleyen uzman, bu hattın Erzincan, Erzurum, Tunceli ve çevresindeki illeri ciddi şekilde etkileyebileceğini vurguladı.