Binlerce Tesla Geri Çağrıldı!

TESLA’DAN DİKKAT ÇEKEN GERI ÇAĞIRMA

ABD merkezli otomotiv devi Tesla, göz önünde bulunduran bir geri çağırma süreci başlattı. 2025 yılında üretilen elektrikli otomobillerin bazı modellerinde yaralanmalara sebep olabilecek bir hata tespit edildiği için bu adım atıldı. Avustralya’da gerçekleştirilen geri çağırma işlemi, 2025 Model Y araçların, insan uzuvlarını dikkate almayarak camlarının zorla kapanmasına yol açan “ciddi” bir arızadan kaynaklanıyor. Toplamda 7 bin 301 adet 2025 Model Y SUV aracın etkilendiği ifade ediliyor.

YAZILIM HATASI VE GÜVENLİK RİSKİ

Geri çağırma süreci, Avustralya Altyapı, Ulaştırma, Bölgesel Kalkınma, İletişim, Spor ve Sanat Departmanı tarafından yayımlanan bir uyarı sonrasında başlatıldı. Departman, yazılım hatasının ciddi bir güvenlik riski oluşturabileceğini belirtiyor. Etkilenen araç sahiplerinin Tesla tarafından resmi bir bildirim alacağı açıklandı. Şu ana kadar herhangi bir yaralanma vakası bildirilmezken, üretici, araç sahiplerinden yazılımlarını derhal güncellemelerini talep ediyor.

KABLOSUZ GÜNCELLEME İLE ÇÖZÜM

Araçlar, kablosuz (OTA) yazılım güncellemeleriyle sorunun giderileceği belirtildiği için servis ziyaretine ihtiyaç olmayacak. 2025.26.6 ya da daha güncel yazılım sürümünü kullanan araçlar bu geri çağırmadan etkilenmeyecek. Söz konusu düzeltme, 2025.25.6 sürümüyle birlikte sunulmakta ve bilgi-eğlence menüsü üzerinden kablosuz bir şekilde yüklenebiliyor.