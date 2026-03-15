Binyamin Netanyahu’dan Hayatta Olduğunu Kanıtlayan Video

İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU’DAN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta gerçekleştirdiği saldırıların ardından, İran’ın karşılık verme amacıyla düzenlediği bir saldırıda bir füzenin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ikametgahına isabet ettiği yönündeki iddialar sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Bu paylaşımlar sonrası, İsrail Başbakanlık Ofisi’nin sosyal medya hesabında “Kendisine ulaşmak için çabalarımız sürüyor” ifadesinin yer aldığı kısa bir paylaşım yapılmış, ancak daha sonra bu içerik kaldırılmıştı.

TOPLANTIYA KATILIM GÜNDEMDE

Binyamin Netanyahu’nun 14 Mart’ta Savunma Bakanı Katz’ın başkanlığında gerçekleştirilen güvenlik toplantısında yer almaması, bu gelişmelerin ardından çeşitli spekülasyonları körükledi. Bu durum, Netanyahu’nun sağlık durumu hakkında daha fazla şüpheyi beraberinde getirdi.

‘BEN HAYATTAYIM’ VİDEOSU

İsrail Başbakanlık Ofisi, 14 Mart gecesi iddiaları yalanlarken, 15 Mart’ta Netanyahu’dan “Hayattayım” başlıklı bir paylaşım geldi. Elde edilen videoda, Netanyahu bir kahve dükkanında kahve alırken görüntülendi. Kısa bir konuşma yapan Netanyahu, “Kahve içmek için can atıyorum, anlarsınız ya? Ama halkım ve onların davranışları muhteşem! Yurt dışına gidenlere: Gidin, ama korunan bir bölgenin yakınında kalın. Desteğiniz muhteşem; bana, hükümete ve IDF’ye güç veriyor. Şu anda paylaşamayacağım şeyler yapıyoruz, ama bugün İran ve Lübnan’da da çok güçlü operasyonlar var. Her zaman İç Cephe Komutanlığı’nın emirlerine uyun. Devlet başkanları bile, her zaman korunan bir odanın yakınında olur. Elimizden geleni yapacağız. Kahve için teşekkürler. Kalori konusunda bilgim yok, bu benim için tehlikeli görünüyor.” şeklinde konuştu. Bunun yanı sıra Netanyahu’nun videoda iki elinin beş parmağını göstermesi, yapay zeka iddialarını çürütme amacı taşıdığı düşünüldü. Önceki video mesajında parmak sayısının tutarsızlığı, dikkat çeken bir tartışma konusu olmuştu.

