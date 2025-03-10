Biontech 2024 Zararını Açıkladı

BİONTECH’İN 2024 FİNANSAL VERİLERİ

BioNTech, 2024’ün son çeyreği ile yılın tamamına ilişkin finansal verilerini duyurdu. Şirket, 2023 yılında 930,3 milyon Euro net kar elde etti. Önceki yıl ise 665,3 milyon Euro net zarar açıklamıştı. Böylece, BioNTech, 2019’dan bu yana ilk kez mali bir yılda kar elde edemedi. 2022’deki gelir ise, bir önceki yıla göre yüzde 27 azalarak 2 milyar 751 milyon Euro’ya geriledi. 2023 yılında şirket, 3 milyar 819 milyon Euro gelir sağlamıştı. Hisse başına net karı 2023’te 3,83 Euro iken, 2024’te 2,77 Euro zarar göstermekte.

GELİR DÜŞÜŞÜNÜN NEDENLERİ

Şirket, gelirlerdeki azalmanın ana sebebinin, dünya genelinde Kovid-19 aşılarının satış gelirlerindeki düşüş olduğunu açıkladı. Bunun yanı sıra, BioNTech’in işbirliği ortağı Pfizer tarafından gerçekleştirilen zarar yazmalar, şirketin brüt kardaki payını önemli ölçüde azaltmış ve bu durum, gelirleri olumsuz etkilemiştir. BioNTech, 2024 yılında 1,7 ile 2,2 milyar Euro arasında bir satış rakamı hedefliyor. Yüksek zarar ve satışlardaki düşüşe rağmen, şirketin kansere karşı yeni ilaçların geliştirilmesine yatırım yapmak için yeterli kaynağı mevcut.

Nakit ve Yatırım Durumu

2024 yılı itibarıyla BioNTech, toplamda 17,4 milyar Euro’luk nakit ve menkul kıymetlere sahip. Şirket, ABD’li ortağı Pfizer ile birlikte geliştirdiği Kovid-19 aşısı satışından 20 milyar Euro’dan fazla gelir elde etmiş durumda. Araştırma ve geliştirme harcamaları geçen yıl 1,78 milyar Euro’dan 2,25 milyar Euro’ya çıkmış durumda. BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) Prof. Dr. Uğur Şahin, geçen yıl kansere karşı yeni ilaçlar geliştirme aşamasında önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirtti ve “2025, klinik odak programlarımızdan çok sayıda önemli veri güncellemesinin yapılacağı bir yıl olacak” ifadesini kullandı. Kovid-19 salgını sonrası odak noktasını kanser ilacı geliştirmeye kaydıran BioNTech, ilk kanser ilacını 2026 yılında piyasaya sürme hedefi taşımakta.