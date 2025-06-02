Biontech’in Kanser Araştırması İçin 11 Milyar

İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI YAPILDI

Koronavirüs salgını ile mücadelede ilk aşıyı geliştirip onay alan BioNTech’in kurucu ortakları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, ismini duyurmaya devam ediyor. Türk bilim insanları, yeni hedef olarak kanserle mücadeleyi belirlemiş olup, kanser aşısı geliştirmeyi amaçlıyor.

11,1 MİLYAR DOLARLIK İŞBİRLİĞİ

Alman biyoteknoloji firması BioNTech ve ABD’li ilaç şirketi Bristol Myers Squibb (BMS), BioNTech’in araştırma aşamasındaki kanser ilacının ortak geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi amacıyla 11,1 milyar dolara kadar ödeme öngören işbirliği anlaşması imzaladı. Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin kurucu olduğu BioNTech ile BMS tarafından yapılan ortak açıklamada, BioNTech’in ABD’li şirket ile araştırma aşamasındaki kanser ilacı BNT327’yi geliştirmek ve ticarileştirmek için anlaşma sağladığı belirtildi.

ÖDEME DETAYLARI

Anlaşmaya göre, BMS’in BioNTech’e işbirliği için toplamda 11,1 milyar dolara kadar ödeme yapması öngörülüyor. BioNTech, bu anlaşma çerçevesinde ön ödeme olarak 1,5 milyar dolar alacak.

2026 HEDEFİ

Kovid-19 salgını sonrasında odaklanmasını kanser ilacı geliştirmeye kaydıran BioNTech, ilk kanser ilacını 2026 yılında piyasaya sürmeyi hedefliyor.

HİSSELER YÜKSELDİ

Bu haberin ardından BioNTech’in hisseleri, erken işlemlerde yaklaşık yüzde 20 oranında artarak 114,75 dolara yükseldi. BioNTech, mRNA teknolojisi ile Kovid-19 aşısını geliştirip, ABD’li Pfizer ile işbirliği yaparak piyasaya sürmüştü. Bu mRNA aşısından, 2021 yılında yaklaşık 19 milyar dolar gelir elde etti.