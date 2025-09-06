BİoNTeCH, Kanser Araştırmalarında Önemli Başarı Sağladı

KORONAVİRÜS SALGININDAN KANSER TEDAVİSİNE YENİ ADIM

BioNTech’in kurucu ortakları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, koronavirüs salgınıyla mücadelede geliştirdikleri ilk aşıyla birçok kişinin dikkatini çekmeyi başardı. Şirket, kanser tedavisi alanındaki çalışmalarıyla önemli bir aşamaya ulaştı.

BioNTech’in, Çin’deki ortağı DualityBio ile birlikte geliştirdiği BNT323 adı verilen immünoterapötik ilaç, Çin’de gerçekleştirilen klinik bir çalışmada belirlenen hedeflere ulaştı.

ÖNEMLİ BİR NOKTAYA GELİNDİ

Gelişmeler hakkında açıklama yapan BioNTech kurucu ortağı Prof. Dr. Özlem Türeci, bu başarıyı şirketin kanserle mücadele vizyonu açısından çok önemli bir eşik olarak değerlendirdi. Türeci, “Bu aday ile birlikte ilk onkoloji programımız, ileri klinik gelişim aşamasında lisans almaya yönelik faz-3 sürecinde önemli bir noktaya geldi,” şeklinde konuştu.

İLK EVRE MEME KANSERİNİ TEDAVİ EDEBİLİR

BioNTech’in açıklamasında bulunan bilgilere göre, “Trastuzumab Pamirtecan” adı verilen ilaç adayı, ileri evre ve tedavisi zor olan meme kanseri hastaları üzerinde yapılan ara analizde, mevcut onaylı bir tedaviye göre istatistiksel olarak anlamlı bir yaşam süresi avantajı sağladı. Bu sonuç, hastalığın ilerlemediği dönemde ölçüldü.

DAHA AZ YAN ETKİ

BNT323, Antikor-İlaç Konjugatı (ADC) sınıfında yer alıyor. Bu tedavi yaklaşımı, bir antikor vasıtasıyla kemoterapi ilacını doğrudan tümör hücresine taşımayı hedefliyor ve sağlıklı dokulara zarar vermeden daha hedefli ve etkili bir tedavi sunmayı amaçlıyor. Bu sayede, geleneksel kemoterapilere göre daha az yan etki ile daha etkili sonuçlar elde etmek mümkün oluyor.

KÜRESEL ONKOLOJİ STRATEJİSİNİN BİR PARÇASI

Türeci, Trastuzumab Pamirtecan’ın “olağanüstü potansiyele sahip bir ADC adayı” olduğunu belirtti. Bu ilaç, BioNTech’in küresel onkoloji stratejisinin önemli bir bileşenini oluşturuyor ve ilacın kombinasyon tedavilerinde de kullanılacağı planlanıyor.

AB VE ABD’DE RUHSAT BAŞVURUSU İÇİN YENİ SÜREÇ

BioNTech, BNT323’ün küresel geliştirme sürecini hızlandırmayı hedefliyor. ABD ve Avrupa Birliği’nde ruhsat başvuruları için ikinci bir küresel faz-3 çalışması şu anda devam ediyor. Ayrıca, ilacın meme kanserinin ötesinde başka kanser türlerinde de test edilmesi planlanıyor.