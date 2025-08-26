“Bir Dönem Bitti, Ama Kolay Başlamadı.”

TOPLANTININ ÖNEMİ

Türkiye, Gazze’deki kritik durumda olağanüstü toplantıya başkanlık etti. Fidan, “Gazze’deki artık dayanılmaz boyuta ulaşan açlık nedeniyle konseyi olağanüstü toplantıya çağırdık ve rekor bir katılımla da toplantımızı gerçekleştirdik” dedi. Fidan, bu toplantıda alınan kararların Gazze ve Filistin meselerinin çözümünde İslam ülkelerinin birlik ve kararlılığını artırdığını belirtti. Toplantının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin eylül ayında gerçekleştireceği Genel Kurul öncesinde düzenlenmesinin önemli olduğunu vurguladı. Fidan, İslam ülkelerinin tek sesle hareket etmesinin, fikir ayrılıklarını gidermesinin ve uluslararası topluma yeni teklifler sunmasının önemli olduğunu ifade etti.

DÜNYA DİPLOMASİSİ ÜZERİNE ANALİZLER

Fidan, toplantıda detaylı bir şekilde tartışılan konuların, uluslararası diplomasinin inceliklerini ortaya koyduğunu söyledi. “Bizim kapalı oturumda, bugün çok detaylı tartıştığımız ve nihayetinde gerçekten muhtevası çok yüksek, etkisi de inşallah yüksek olacak bir karar kabul edildi bütün ülkeler tarafından” ifadesinde bulundu. Ayrıca, bu süreçte Türkiye’nin perspektifinin kabul gördüğünü vurguladı. Gelinen noktanın oldukça kritik olduğunu belirten Fidan, artık sözün bittiği bir yer olduğunu, Filistin ve Gazze konusunda uluslararası toplumdan daha fazla tepki beklediklerini dile getirdi.

İSLAM DÜNYASINDAKİ DURUM

Fidan, “Özet itibarıyla aslında geldiğimiz nokta şu, artık sözün bittiği yerdeyiz” diyerek, Filistin meselesinde insanlığın büyük bir sınavı kaybettiğini söyledi. Devam eden müzakerelerin sonuç vermesi gerektiğini belirten Fidan, Netanyahu’nun politikalarının anlaşmalarla bir ilgisi olmadığını gözlemlediklerini ifade etti. Ayrıca, İslam dünyasının büyük bir kısmının İsrail ile ilişkisi olmadığını ancak bu durumun pratikte etkili olamadığını belirtti. Fidan, “İlişkilerin bir noktada artık İsrail’i frenleme için kullanılması elzem” diyerek, bazı ülkelerin bu yönde adım atması gerektiğinin altını çizdi.

İKI DEVLETLİ ÇÖZÜM ÜZERINE VURGULAMALAR

Fidan, Filistin’in devletleşme sürecinin önemine dikkat çekerek, “Bir taraftan Gazze’deki savaşı durdurmaya yoğunlaşırken hemen gündeme iki devletli çözüm önerisinin bir an önce raftan indirilmesi gerektiği” ifadesini kullandı. “Kalıcı çözümleri gündemde tutmanız gerekiyor” diyen Fidan, uluslararası toplumun bu konuda önemli bir adım atması gerektiğini vurguladı. Uluslararası topluma Batı’nın tepki gösterdiğini belirten Fidan, birçok ülkenin kamuoyu baskısında Filistin’i tanıma yolunda adım attığını ifade etti.

İKİLİ GÖRÜŞMELER VE STRATEJİLER

Toplantının marjında yapılan ikili görüşmelere değinen Fidan, Türkiye’nin Mısır, Irak, Suriye ve İran ile olan ilişkilerine vurgu yaptı. İran ile nükleer müzakerelerin devam ettiğini belirterek, “Irak’ı biliyorsunuz seçimler var ekim ayı içerisinde” dedi. Fidan, Mısır ile olası yardımların ve anlaşmaların görüşüldüğünü aktararak, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne olan bağlılığını da belirtip, “Suriye’de bir dönem bitti, bir dönem başladı ama daha kolay bir dönem başlamadı” ifadelerini kullandı.

Fidan, bölge ülkeleriyle iş birliği yapılması gerektiğini ve Türkiye’nin sorumluluğunun yüksek olduğunu sözlerine ekledi. Altyapı geliştirilmesine dair ihtiyaçların olduğunu belirten Fidan, “Siyasal ve güvenlik ortamı tesis edilmediği zaman, burada bir tereddüt hasıl olduğu zaman diğer alanlarda da bir gelişme olmuyor” dedi.