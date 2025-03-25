Bir Gece Masalı’nda Büyük Ayrılık Şoku

YENİ BÖLÜMLERDEKİ OLAYLAR

Çarşamba akşamlarının sevilen yapımlarından biri olan Bir Gece Masalı, yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Dizi, Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun, Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Yüsra Geyik, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad ve Eren Vurdem gibi önemli oyuncuları bir araya getiriyor. Son bölümlerde ise büyük yıkımlar yaşanıyor.

İLK BÖLÜM YAYINLANDIĞINDAN BU YANA

3 Eylül 2024’te yayınlanmaya başlayan Bir Gece Masalı, ilk bölümüyle birlikte ekranlarda büyük etkiler yarattı ve belirli bir seyirci kitlesi oluşturdu. Ancak dizi, zamanla izleyici kaybetme sürecine girdi. Bir Gece Masalı, Total, AB ve ABC1 kategorilerinde dikkat çeken reytingler elde etti. Örneğin, ilk haftalarında Total kategorisinde 8’in üzerinde reyting alarak zirveye yerleşmişti.