Bir Gece Masalı Yeni Bölüm Yok!

BEKLENEN YENİ BÖLÜM VE REAKSİYONLAR

Bir Gece Masalı dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ancak dizinin yayınlanan bir sahnesi izleyicilerin tepkisini topladı. Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun, Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Yüsra Geyik, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad ve Eren Vurdem gibi ünlü oyuncuları kadrosunda barındıran dizide olaylar gergin bir hal aldı.

DİZİNİN GELECEĞİ HAKKINDA SORULAR

Diziyle ilgili izleyiciler arasında çeşitli sorular dolaşıyor. “Bir Gece Masalı dizisi neden yok?”, “Bir Gece Masalı dizisi yeni bölüm ne zaman?”, “Bir Gece Masalı dizisi bitti mi?” gibi sorular merak ediliyor. Bu sorulara cevap olarak, Bir Gece Masalı dizisinin 30. Bölümü, Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı nedeniyle bu hafta yayınlanmadı.