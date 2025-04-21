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Bir Porsiyon Kalamar 12.540 TL

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SEZON FİYAT YÜKSEKLERİ İLE AÇILDI

Ege’nin ortasında bulunan Mikonos adası, turizm sezonunu fahiş fiyat uygulamaları ile başlattı ve bu durum rehberleri isyan ettirdi. Yunan basınında geniş yer bulan haberlere göre, bir porsiyon kalamarın fiyatı 285 Euro (12 bin 540 TL) olarak belirlendi.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİ “ALTIN KALAMAR”

Bu fiyatların sosyal medyada ve Yunan basınında yankı bulmasının ardından “Altın Kalamar” yorumları yapılmaya başlandı. Bununla birlikte, ilgili işletme hakkında resmi bir soruşturma başlatıldı.

Tur operatörü Dimitris Economou, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede “Bu tür şikayetler nedeniyle Mikonos’un adı kötüye çıktı. Restoranlardaki, plajlardaki ve şezlonglardaki fiyatlar değişmedi. Sadece konaklama yerlerinin fiyatları yeniden güncellendi. Bu tür olayların yaşanmasının kimseye bir faydası yok” şeklinde konuştu.

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