Bir Zamanlar İstanbul’dan Veda Kararı

YENİ BÖLÜM İZLEYİCİYİ EKRANA BAĞLADI

Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’un başrolünde yer aldığı Bir Zamanlar İstanbul dizisi, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi yine başardı. TRT 1’de yeni sezonda yayınlanan dizi, kararlı adımlarla yoluna devam ediyor.

SÖZLEŞME UZATILDI

Başarılı oyuncu Cihangir Ceyhan’ın canlandırdığı Ali Şahinbey’in hikayesini temel alan dizinin başlangıçta 8 bölümlük bir ön sözleşmesi bulunuyordu. Ancak dizinin aldığı yüksek reytingler sayesinde sözleşmede değişiklik yapılarak uzatma kararı çıkmış durumda.