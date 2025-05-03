Biran Damla Yılmaz Dönüş Yapıyor

BİRAN DAMLA YILMAZ’IN GÜÇLÜ DÖNÜŞÜ

Genç neslin gözde oyuncularından biri olan Biran Damla Yılmaz, ekranlara etkileyici bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Yasak Elma dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinen Yılmaz, Most Yapım’ın NOW platformunda yayınlanacak yeni dizisinde başrol karakteri Yıldız’ı canlandırmak için sözleşme imzaladı. Henüz ismi belirtilmeyen bu dizi, Şanlıurfa’nın mistik atmosferi ve İstanbul’un dinamik ortamlari ile seyirciyi etkisi altına almayı amaçlıyor. Yönetmenlik koltuğunu Deniz Çelebi Dikilitaş üstlenirken, senaryoyu Ercan Uğur kaleme alıyor. Projenin başlangıçta Mardin’de çekilmesi düşünülüyordu fakat aynı dönemde Uzak Şehir dizisinin Mardin’de çekileceği belirlenince, ana çekim yeri Şanlıurfa’ya alındı. Şanlıurfa’nın tarihi ve kültürel derinlikleri, dizinin görsel yapısına zenginlik katacak. Çekimlerin bir kısmı da İstanbul’da yapılacak.

ŞANLIURFA’DA YENİ BİR SERÜVEN

“Yasak Elma” dizisindeki Kumru karakteriyle adından söz ettiren Biran Damla Yılmaz, yeni projesinde Yıldız karakteri ile seyirciyle buluşacak. 27 yaşındaki oyuncu, sosyal medya üzerindeki hayranlarının “Ne zaman döneceksin?” sorularına bu yapımla birlikte yanıt vermiş oldu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA DİZİ DALGASIKLIĞI

Yeni yayın döneminde Güneydoğu Anadolu Bölgesi, dizi sektörünün merkezi olma yolunda ilerliyor. Biran Damla Yılmaz’ın başrolünde yer aldığı bu yeni proje, Şanlıurfa’da çekilecek.